一帶一路犧牲品...最大港成中國逃稅天堂 希臘慘吞71億罰款

2019-01-16 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕財政拮据的希臘仍在債務危機中努力復甦，如今卻將吞下大筆罰款，原因是希臘無法防範中國犯罪網絡低報服飾商品價格，藉此規避稅務，歐盟反詐欺調查委員遂重罰希臘2億歐元（約台幣71.3億）。

根據《政客》報導，歐盟反詐欺辦公室長期調查雅典比雷埃夫斯港，發現海關難以防範中國犯罪集團的跨境逃稅行徑，讓大量衣物、鞋子等服飾商品以低報價格進入歐洲市場，調查結果在去年年底送交歐洲聯盟委員會。比雷埃夫斯港是希臘最大海港，也是歐洲和地中海地區最大港口之一，目前由中國遠洋運輸掌控，是中國運作「一帶一路」的主要設施。

反詐欺辦公室表示，基於調查結果，向希臘開出2.02億歐元的罰款以補足損失金額。英國先前也因中國犯罪集團的逃稅行為吃虧，2017年被歐盟依相同理由開罰27億歐元，案件目前仍在法院審理中。

報導中提到，中國的詐欺犯罪網絡極為複雜，牽涉到為數眾多的卡車司機和造假文件，匿名管理階層會從電話中直接向司機下達指令，只要紡織品商品封箱，就會使用編造過的文件謊稱其價值，在獲利相同的情況下支付較少稅款。

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