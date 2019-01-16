8大連鎖店被點名漠視「雞福利」 讓雞很GG！

2019-01-16 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕每年約有400億隻雞處在極差的環境和健康狀況，其中3分之2長期生活在黑暗的倉庫中，不僅空間狹小髒亂，部分雞隻甚至被強迫灌食，以快速增長，最終因無法承受體重，導致跛腳，並伴隨皮膚病、心臟衰竭等問題。世界動物保護組織（WAP）點名全球8大連鎖業者，長期以不人道餵食與屠殺對待雞群，其中達美樂披薩更被評為非常差勁。

綜合媒體報導，WAP第一次針對這類議題進行全球調查，將「雞福利」等級從非常好排序到失敗，肯德基、麥當勞、Nando's烤雞、漢堡王、必勝客、星巴克、Subway潛艇堡以及達美樂都被點名不合格。其中漢堡王、星巴克及Subway潛艇堡有提出改善雞隻福利的政策，達美樂美國和歐洲分店則因完全沒應對措施，被列為紅字等級的「失敗」。

報導提及，肯德基針對這項報告回應，自家以領先業界的動物福利感到自豪，並且長期透過動物福利諮詢委員改善農場環境和雞隻健康；Nando's烤雞和Subway潛艇堡也在第一時間表示，企業相當重視動物福利，且積極改善雞隻的生存環境和健康。

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