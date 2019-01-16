432比202！英國脫歐協議遭否決 反對黨提不信任案

2019-01-16 04:44

〔記者陳泓達／綜合報導〕英國國會下議院十五日晚間近八時（台灣時間十六日凌晨近四時），針對首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案進行表決，結果一如預期，這項連保守黨都不挺的協議以四三二票反對、二○二票贊成的破紀錄懸殊比數遭到否決，打破一九二四年工黨政府的一六六票最大差距紀錄，英國政府遭遇九十五年來的最大挫敗。

反對黨工黨黨魁柯賓也隨即對梅伊政府提出不信任動議，指責梅伊政府已無能力領導國家，預定十六日進行辯論。梅伊黯然表示，既然協議以多達二三○票的懸殊差距遭到否決，她將同意反對黨提出的不信任案被討論，她也將邀請其他黨派會商，就是否能夠產生符合各方期許的方案進行討論。

保守黨118人投下反對票

此前，下院表決的最大差距紀錄為首相麥克唐納（Ramsay MacDonald）內閣，當年十月八日在野黨英國自由黨以一六六票的差距，通過對麥克唐納內閣的不信任案。而此次保守黨有一一八人投下反對票。一旦工黨所提不信任案通過，梅伊政府倒台，英國將再次舉行大選，脫歐前景將更為混沌。歐盟執委會主席容克對此結果表示失望，並警告英國在沒有協議下脫歐（硬脫歐）的風險將因此大增。

表決前的最後一天辯論，由英國檢察總長考克斯（Geoffrey Cox）起頭，以梅伊的演說結辯。梅伊在結辯中疾呼，對脫歐協議投下反對票，「就是對（英國的）不確定性投下贊成票」。她呼籲所有議員將黨派意識放兩旁、人民擺中間，這是「我們政治生涯中最重要的一次投票」，經過所有的辯論、爭議和分歧，議員應該傾聽人民的聲音，「現在是置身國會殿堂的我們做出決定的時候了」，而反對黨希望的重新大選，並非英國人民現在最需要的選項。

梅伊的發言旨在回應工黨黨魁柯賓的攻擊。柯賓批評梅伊與歐盟達成的脫歐協議「不僅搞砸還有害」，不僅硬脫歐必須被排除，也不需要再和歐盟協商，重新大選才是解決僵局的最佳方案。他希望在脫歐協議被否決後，下院能夠展開辯論，將一切選項攤在檯面上。

梅伊與歐盟談成的脫歐協議草案，須經下院通過後才能修法，但該協議最大爭議在於，針對北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭的邊界問題，訂下避免「實體邊界（硬邊界）」的「邊境保障方案」（backstop）—即英國在三月二十九日正式脫歐後，直到二○二○年十二月三十一日緩衝期結束前，若未能就英歐全新經貿關係達成共識，北愛將暫時維持對歐盟的開放狀態。

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