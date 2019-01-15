輸的去泡茶！ 老夫妻單挑《瑪利歐賽車》18年

2019-01-15 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕連續單挑18年！外國有個來自丹麥的網友，表示自己的父母每天都會對打一款任天堂的賽車電動，雙方還約定輸的人要去泡茶給贏的人喝，這個比賽持續了18年，直到今天兩人來樂此不疲，甜蜜又頑皮的舉動讓網友稱羨不已。

網友路易斯（Louis Hvejsel Bork）在外國知名論壇「Reddit」分享一張照片，照片中有對頭髮斑白的夫妻坐在電視機前，專心的盯著電視上的《瑪利歐賽車64（Mario Kart 64）》，如火如荼的進行對戰，相片中的兩人就是他現年54歲的媽媽克萊爾（Claire Monroe）與55歲的爸爸安迪（Andy Bork）；路易斯指出，原本《瑪利歐賽車64》是他與姐姐在1999年的聖誕禮物，結果父母反而在2001年時越玩越上癮，結果他們每天早上坐在客廳「單挑」《瑪利歐賽車》成為例行公事，就這樣持續了18年。

而夫妻兩人也不是只有一較高下這麼簡單，他們還會加碼約定，輸的一方要負責去泡茶；但路易斯透露，用比賽來決定泡茶這個樂趣，早在父母兩人在比《瑪利歐賽車》前就開始了，他們最初是透過卡牌遊戲，來決定誰要在半夜起來餵兒女喝奶，只是後來爸爸安迪覺得卡牌遊戲太花時間，才改成用《瑪利歐賽車》來決定勝負。

路易斯指出，雖然雙方曾因為是否能使用捷徑跟特殊技巧而爭論不休，但兩人還是這樣持續單挑《瑪利歐賽車》至今，平手的時候還會用猜拳來決定勝負；路易斯的父母這有趣又甜蜜的日常生活讓人稱羨不已，也引起網友廣大的迴響，連任天堂的英國官方Twitter也轉發相關消息，表示「這證明《瑪利歐賽車》是維持良好關係的關鍵」。

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