全球最聰明排行榜中國名列第3 台灣人第13

2019-01-15 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國Vouchercloud網站在11日公布一份「全球最聰明國家與地區」榜單，排名標準包括「諾貝爾獎獲得數量」、「人口平均智商」、「小學生學習成績」，研究人員指出，這3大因素分別代表一個國家過去、現在、未來一代的智力，其中台灣名列第13名，中國第3名。

榜單結果顯示，登上榜單前5名的國家為日本、瑞士、中國、美國和荷蘭。若將3項排名標準拆開來看，諾貝爾獎獲得數量最多的是美國，共368人；平均智商和小學生學習成績第一名都是新加坡。

另外，台灣諾貝爾獎得主雖少，僅1976年獲得諾貝爾物理學獎的丁肇中、1986年獲得諾貝爾化學獎的李遠哲，不過在平均智商和小學生學習成績的表現上，皆獲得第4名。

《富比士》雜誌指出，位於亞洲的日本、韓國和中國都擠進綜合排名前10，而台灣、香港及新加坡，雖然在平均智商及小學生學習成績上名列前茅，勝過其他西方國家，不過卻被諾貝爾獎獲得數量拉低水平，例如在其他2項調查獲得第一名的新加坡，諾貝爾獎獲得數量卻僅在73名，導致拉低整體排名。

報導指出，雖然美國總排名達第4名，但平均智商及小學生學習成績卻只有第28名和第3名，對美國的未來而言可能不是好兆頭。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/