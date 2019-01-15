加拿大總理斥中方武斷判死 中官媒嗆：中邪了

2019-01-15 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國法院14日開庭宣布，加國公民走私毒品案改判為死刑定讞，遭加拿大總理杜魯道譴責過於武斷。對此，中共喉舌《環球時報》得意地痛酸加拿大宛如「中邪」，在與中國對抗的過程屢屢碰壁。

加拿大去年底逮捕中國電信設備巨擘「華為」財務長孟晚舟後，與北京關係降至冰點，中方不僅逮捕境內多名加國公民作為報復，14日更將加國公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品改判為死刑定讞，杜魯道則以前述回應還擊。

中國《環球時報》14日刊文回擊，指加國近期的作為好像有點中邪，熱衷拉攏美國及其他西方國家為其發聲，以為這樣可以迫使中國屈服。文章稱，這是加拿大對中國國家意志及國家法律的雙重低估，並嗆加方注定碰壁。

謝倫伯格被中國宣判死刑後，加國隨後修訂對中國的旅遊警示，警告加拿大人在中國當地被「任意強制執法」的風險，並補充說，「我們持續建議所有前往中國的加拿大人都要高度謹慎。」

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