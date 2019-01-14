美國同意輸出技術助台「潛艇國造」 中國外交部：不允許

2019-01-14 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人華春瑩今（14）日重申，中方堅決反對任何國家向台灣出售武器，不允許有關企業以任何形式參與台灣潛艦專案。

綜合媒體報導，中國外交部今日舉行例行記者會時，有媒體提問，美方已同意部分軍工企業可向台灣「潛艇國造」項目輸出技術，美國、歐洲、日本、印度多家企業有意參與該項目。對此，華春瑩表示，中方堅決反對任何國家向台灣出售武器，堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的軍事聯繫，這一立場是一貫、明確的。

華春瑩說，中方敦促美方和其他有關國家充分認清此事的敏感性和危害性，切實恪守「一個中國」原則，不允許有關企業以任何形式參與台「潛艦國造」項目，停止與台任何形式的軍事聯繫，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害同中國的雙邊關係和台海和平穩定。

媒體先前報導稱，潛艦國造自製防禦性潛艦（IDS）設計標案，將在3月底前進入細部設計階段，近期傳出美方已正式向海軍表達，願全力協助潛艦國造相關的技術與專案管理。

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