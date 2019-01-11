美軍艦再闖南海 中官媒用「飛彈」回嗆

2019-01-11 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國為主張自由航行權，屢屢派軍艦駛入南海，挑戰中國底線。近日一艘美驅逐艦再入南海西沙群島，中國除嚴正抗議，中官媒隨即報導東風-26中程彈道飛彈相關資訊，外媒認為無疑是衝著美國而來。

中國官媒《央視》播出的最新一集《軍旅人生》節目中，介紹了一位火箭軍某導彈旅旅長的故事，他所服役的單位配有核常兼備的東風-26中程彈道飛彈，最遠射程達5470公里，為中國打擊美國的重要武器，素有「關島殺手」稱號，對島上的安德森空軍基地及其它重要軍事設施造成極大威脅。

美國海軍麥康貝爾號導彈驅逐艦（USS McCampbell）7日駛入中國南海西沙群島，並推進至趙述島、東島和永興島12海里內海域。這個海域一向被中國列為主權海域，美軍則認為這「自由航行」，要挑戰中國「過分的海權主張」，依照國際法保存這一航道的暢通。

中外交部隨即發表聲明，證實美方的這項軍事行動，指控美方侵犯中國主權，要求立即停止此類挑釁行動。

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