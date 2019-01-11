精讀中共文件 美專家：中國欲取代美國、稱霸世界

2019-01-11 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕中共十九大後，總書記習近平發表長達3萬多字的工作報告，美國智庫一名專家精讀該篇報告，仔細推敲、研判其執政意圖，確認習近平懷有稱霸全球的野心。

根據美國《自由亞洲電台》報導，美國共產主義受難者基金會研究員、中國問題專家馬諦斯（Peter Mattis）近日在外交政策網「岩石上的戰爭」（War on the Rocks）刊文指出，針對習近平領導下的中國，其執政意圖必須透過大量精讀工作報告等黨代會報告來判斷。

馬諦斯指出，此前有不少學者研判，中國當局並不想取代美國在全球的霸主地位，中方最終目標只是想把美國趕出印太地區，並在全球範圍內與其抗衡。他說，換言之，這些學者僅認為中國只想稱霸亞洲，並藉此影響世界格局，但沒有稱霸世界意圖。

馬諦斯駁斥前述說法，並對中共十九大工作報告進行字詞比對與統計，發現「人類」一詞出現了14次、「全球」與「世界」共出現了54次，相較之下，「區域」及其衍生詞出現33次、「亞洲」一詞僅出現2次，且只是在專有名詞中提及。

馬諦斯補充道，習近平十九大報告中多次提到，「中國特色大國外交」、「中華民族偉大復興」、「人類命運共同體」等詞，體現中國稱霸全球的野心。

對此，報導中國時事新聞網的主編金玉米（Jeremy Goldkorn）贊同馬諦斯的論點，他認為，解讀中共宣傳文件雖非萬能，但確實傳遞了一些訊號，若外界縝密分析，將可洞察中國執政方向。

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