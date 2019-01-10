國際挺台聲量再擴大！安倍顧問：支持川普對台政策

2019-01-10 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前強硬回擊，台灣絕不會接受中國領導人習近平提出的「一國兩制」，獲得多數國人讚賞，來自美、加、英及澳洲等44位國際知名學者及專家一起發表公開信力挺台灣，也讓蔡總統感動直呼「謝謝國際上的好朋友」。而日本眾議員、日相安倍晉三的自民黨外交特別助理河井克行在美演講時，更強調會「支持川普當局的對台政策」！

據日本《產經新聞》報導，日本執政的自民黨首相安倍晉三外交特別助理河井克行8日在美國華盛頓發表演講，強調中國近日加強海洋活動，美日同盟須作出有效應對。對於中國的海上擴張，而南、北韓越趨親中的行為感到非常憂心，更批南韓軍艦向日本戰機照射火控雷達，「這不是友好國家應有的態度」。

河井克行接著話鋒一轉，提到習近平2日發表對台談話提出「習五條」，將九二共識連結到一國兩制，同時也強調未放棄對台使用武力的談話，他認為這番言論在台灣引起很大的反彈，而日本會選擇支持美國總統川普政府的對台政策。川普去年接連簽署建議推動美台聯合軍演，擴大雙方軍事交流與聯合訓練的《國防授權法》、鼓勵美國高層官員訪台的《台灣旅行法》，以及強調美國應定期軍售給台灣的《亞洲再保證倡議法案》（ARIA）。

在習近平發表談話後，國際社會接連傳出有挺台的聲音，國際民主復興聯盟（ICDR）7日發布挺台聯合聲明，強烈譴責中國的「好戰言論」，批評其不但恫嚇2300萬台灣人，也是對國際秩序的威脅；來自美國、加拿大、英國及澳洲等國家44位國際知名學者及專家一起發表公開信，聲援台灣絕不接受「一國兩制」的立場，也替所有熱愛民主自由的台灣人加油！

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