為證明「是男人」 變態補教師偷拍142女裙底風光

2019-01-10 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕疑似因為幻聽「你不是男人」，為了證明自己「是男人」，新加坡40歲的補教老師劉文恩（音譯）2年內拍下252段裙底畫面影片，目前查出受害女子多達142人。

根據馬來西亞《中國報》9日報導，被告劉文恩在2014年10月至2016年6月間在新加坡多處犯案，地點包括地鐵站、公車站、商家、書店等，甚至在大街上偷拍；他用的攝影機很先進，有搖控功能，可以調整鏡頭瞄準特定部位拍攝。他的犯案手法是把針孔攝影機放進裝網球拍的袋子裡，拉鍊不完全拉上，這樣鏡頭就可以從洞口捕捉裙底風光，而他直到2016年6月26日才被人揭發。

劉文恩表示，自己沒有女朋友，看到美女非常好奇，所以才會犯案；他的被告律師則在法庭上指出，劉男患有精神分裂症，經常聽到耳邊有聲音罵自己「不是男人」、「懦夫」等，導致他無法自控犯案，希望法官判他接受強制治療，坐牢6個月。

法官認為，被告的幻聽只是責罵他，又沒指使他犯罪，不構成犯罪的理由，且被告的犯案手法都有事先計畫，不過念在劉文恩真心悔改、接受治療，最終判處6個月有期徒刑。

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