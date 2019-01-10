中國過去紀錄太差...「落實承諾」成美中貿易談判關鍵詞

2019-01-10 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國貿易官員7日至9日在中國北京與中國展開副部長級會談，美方把重點放在要求中國落實過去談判的承諾，因為從前北京這方面的紀錄太差，在雙方談判後的各方反應看，「落實承諾」成為美政府與商界反覆提到的關鍵詞。

《BBC》報導，美中在北京舉行的貿易談判結束，雙方並未提到達成任何協議或共識，顯然美中仍存在重大分歧，美國談判代表聚焦中國「落實承諾」，智庫美國企業研究所國際貿易與科技政策學者巴菲爾德（Claude Barfield）表示，由於中國官員以往經常作出口頭承諾，但之後未有行動跟進，美方代表如今會特別關注中國如何具體執行承諾。

至於中國如何「落實承諾」，美國貿易代表處聲明表示，美中之間的貿易協議需要有完整的實施方針，包括「持續核查與有效落實」，雙方官員在此次會談上就此展開討論。

巴菲爾德也解釋，此次是副部級的談判，會議通常是為高層級談判掃清障礙、確定細節，「從中方的角度來說，是弄清楚對方想要什麼、預期達成什麼成果；對於美方來說，是探清中國願意作出怎樣的讓步。」

另外，《華爾街日報》引述知情人士指出，美中在此輪談判中就中國進口美國商品達成共識，但更棘手的貿易結構性問題，要留待雙方在更高層別的談判中解決。

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