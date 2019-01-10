加拿大要求釋放被捕公民 中國大使批「白人優越主義」

2019-01-10 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大與盟邦近來持續向中國施壓，要求中方釋放此前以涉嫌從事間諜活動為由拘捕的兩名加國公民，對此，中國駐加國大使盧沙野今投書媒體回擊，痛批這些西方國家有著「白人優越思想」。

綜合外媒報導，去年12月加拿大逮捕華為CFO孟晚舟後，中國陸續拘捕多名境內加國公民作為報復，其中加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）等2人遭控涉嫌從事「危害中國國家安全」的間諜活動，目前正接受調查。對此，加拿大及眾多西方國家齊聲譴責，呼籲中國放人。

中國駐加國大使盧沙野投書加拿大《國會山莊時報》（The Hill Times）稱，中國當局對兩名涉嫌從事間諜活動的加拿大公民採取拘捕、調查等措施，一切依法行政，此乃中國的司法主權，其他國家無權置喙。

盧沙野進一步指出，加國及部分西方國家近期頻頻表態譴責中方，但這些言論在在加拿大逮捕孟晚舟時卻未出現，他強調，加國關心自己的公民可以理解，但這些基於「西方中心論」及「白人種族優越感」的偏頗發言卻實在令人感到遺憾。

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