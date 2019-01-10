金正恩赴北京報告川金二會 習近平將訪問北韓

2019-01-10 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩應中國國家主席習近平邀請，8日抵達北京訪問，9日下午返回北韓。中國官方媒體今早發布有關兩人的報導和照片，雙方話題不離金正恩與美國總統川普即將舉行的會談。《韓聯社》今早引述北韓媒體報導，習近平接受北韓領袖金正恩的邀請，將訪問北韓。

《新華社》報導，習近平和金正恩就兩國關係和共同關心的問題深入交換意見，達成重要共識。雙方一致表示，願共同努力推動兩國關係在新的時期不斷取得新的發展，持續解決半島的政治問題。

習近平表示，支持北韓繼續堅持半島無核化，支持南北韓持續改善關係，並且支持金正恩和美國總統川普的二次會面。金正恩說，北韓將繼續堅持無核化立場，透過對話協商解決半島問題，為朝美領導人第二次會晤取得國際社會歡迎的成果而努力，共同推動半島問題得到全面解決。

習近平夫人彭麗媛、金正恩夫人李雪主也一起參加會見，習金會結束後，習近平夫婦為金正恩夫婦舉行午宴。9日金正恩還參觀了北京同仁堂製藥廠亦莊分廠，實地考察了有關傳統工藝及現代化中藥加工生產線。

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