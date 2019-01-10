世界首富貝佐斯與妻子決定離婚 結束25年婚姻

2019-01-10 01:52

〔中央社〕世界首富、亞馬遜公司執行長貝佐斯今天和妻子瑪肯西共同發布聲明說，長期試驗分居後，兩人已決定離婚，結束25年的婚姻。

54歲的貝佐斯（Jeff Bezos）是全美最大網路零售商亞馬遜公司（Amazon.com Inc）創辦人，這家國際電子商務巨擘本週市值再度超越微軟公司（Microsoft Inc.），成為華爾街股市價值最高的公司。拜亞馬遜股票飆漲之賜，貝佐斯的身價去年一度超過1600億美元（台幣4.92兆元），名列世界首富。

路透社報導，貝佐斯與瑪肯西（MacKenzie Bezos）在聲明中說，他們長期探索彼此關係和試驗分居後，決定結束婚姻，但期待持續在合資企業和各項計畫維持夥伴關係。

根據「時尚雜誌」（Vogue）2013年的資料，現年48歲的瑪肯西在舊金山長大，工作是作家。她曾就讀普林斯頓大學（Princeton University），前往紐約一家避險基金面談求職時認識貝佐斯。

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