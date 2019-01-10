加拿大擬取消嬰兒「出生公民權」 中國大媽嗆：我有貢獻

2019-01-10 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大政府飽受中國移民給予的苦頭，移民政策成為加國明年2020大選的重要課題，朝野研擬取消授發公民資格給出生在境內的外國新生兒，以制衡中國人「旅遊生產」的歪風，但也有中國大媽嗆聲「我有花錢幫助加國經濟」。

根據《紐約時報》報導，目前全球至少有30個國家，包括加拿大、墨西哥和巴西，給予新生兒公民權，英國和澳洲等國家則要求該名孩子的雙親，至少其中1位是本國公民或永久居民，孩子才能得到公民資格，現在加拿大考慮跟進，在野的保守黨在2018年夏天已對此提出動議。

加拿大前移民事務負責人安德魯．格里菲斯（Andrew Griffith）表示，每年非加拿大居民生出的孩子平均有1500名至2000名，遠超過政府預期的5倍，「那些從事旅遊生產的人們與加拿大幾乎沒有任何關係」、「這種做法正在挑戰加拿大的公平競爭價值」。

1名中國大媽對此指出，她在加拿大生產花費6萬加元（約台幣140萬元），包括住宿與醫療費用，她認為自己資助加拿大的醫療保健系統並為當地人做出經濟貢獻，「我的孩子不會享受任何加拿大的健康福利，因為我們回中國住」，但由於她的兒子是加拿大公民，在上海的國際學校能省下15萬加元的學費（約台幣349萬元）。

但許多加拿大民眾反對中國人的做法，6年前有1名中國女性因生產併發症，與她的孩子共累積31萬2595加元（約台幣724萬元）的醫療費用，沒有付款就潛逃回國，醫院在去年向最高法院提起訴訟，包括6年的利息，該名中國女子積欠的費用達到120萬加元（約台幣2798萬元），但院方仍求償無門。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/