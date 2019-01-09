梅伊未戰先敗！脫歐表決前夕 英國會通過法案反硬脫歐

2019-01-09 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊15日將舉行「脫歐協議」國會表決，不料8日英國下議院先以303票對296票通過一項財政法修正案，規定政府在「無協議脫歐」前須經國會同意，才能修改稅法以支應其開支，讓梅伊無協議脫歐意圖再遭挫折。

綜合外媒報導，英國下議院在當地時間8日表決一項由工黨提出財政法修正案，要求政府若需要修改稅法應對被稱為硬脫歐的「無協議脫歐」，需要事先尋求國會批准授權，結果在20位保守黨議員倒戈的情況下，以303票對296票通過此案；這意味著英國政府若強行無協議脫歐，而出現財務困難的情形，難以自由修改稅法來因應。

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）指出，這是阻止英國硬脫歐的重要一步，強調朝野多數都不願見到國家在無協議的情況下離開歐盟；倒戈的保守黨議員奧利佛爵士（Sir Oliver Letwin）更直言，這是他第一次違反黨的意志，「下議院的多數議員今晚表達國會將自立自強，我們不會允許3月底發生無協議脫歐。」

隨著3月29日脫歐大限逐漸逼近，梅伊15日將舉行「脫歐協議」國會表決，然而就算遭否決，政府官員強調仍會在329如期脫歐，屆時可能出現被稱為硬脫歐的「無協議脫歐」狀況。

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