幫金正恩過生日！中國採高規格禮遇 下午擬第4次習金會

2019-01-08 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕今（8）日為北韓領導人金正恩36歲生日，也特別選在今日展開兩天一夜訪中行程。今早他搭乘特殊列車於當地時間10點55分左右抵達中國北京，預計將停留至10日。而今日下午金正恩也將與中國國家主席習近平展開第4次高峰會，外界認為雙方將針對第二次川金會交換意見，兩國可能也將簽署新協議。

據《韓聯社》報導，金正恩與夫人李雪主以及多名親信搭乘列車，在中國警方的高度戒備下，昨（7）日晚間通過位於國境的丹東站，並於瀋陽站接受中共中央對外聯絡部部長宋濤的歡迎後，今早已順利到達北京站。而中方也在現場安排中共中央政治局常務委員等級的官員迎接金正恩，採取相當高規格的禮遇。

報導指出，今年金正恩之所以會搭乘特殊列車訪中，是為了紀念兩國建交70週年，才選擇以傳統手段造訪中國，作為兩國友好的象徵。此外，今（8）日為金正恩的生日，因此隨行團擴大規模，可能也是不選擇飛機改走陸路的原因之一。

金正恩在抵達北京後即前往釣魚台國賓館，預計今日下午於人民大會堂與中國國家主席習近平進行第4次高峰會。外界認為，由於美國與北韓也將於近期舉行高峰會，中朝雙峰除了針對此事交換意見，可能也將簽署強化兩國關係的協議。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/