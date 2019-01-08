北京證實金正恩訪問中國 傳向習近平報告2次川金會

2019-01-08 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體報導，一列可能載著北韓領導人金正恩的火車，7日晚間10時15分許經過中國邊境城市丹東，預計今天上午10時許抵達北京。中國政府證實，金正恩應中國國家主席習近平的邀請，1月7日至10日展開對中國訪問。

中國官媒《新華社》報導，中共中央對外聯絡部新聞發言人今天宣布，應中國國家主席習近平的邀請，北韓領導人金正恩1月7日至10日對中國進行訪問。

《韓民族日報》（The Hankyoreh）援引一名熟知北韓和中國事務的不明消息來源稱，金正恩7日晚間前往北京與習近平會面。在火車通過之前，丹東火車站周圍道路被中國安全部門的車輛和安全人員封鎖，之後道路才重新開放。

金正恩2012年上台後，直到去年3月首度才出訪中國與習近平見面，這次將是金正恩與習近平進行的第4次峰會。據傳，稍早美國官員已經與北韓官員會晤，討論金正恩與美國總統川普的第2次峰會地點，金正恩此行就是要與習近平報告此事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/