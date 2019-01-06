一國兩制是騙局！前共產黨員爆「中共地下黨」如何滲透香港

2019-01-06 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日表示，所謂「九二共識」就是「一個中國」、「一國兩制」，我國總統蔡英文隨後反擊，表示絕不接受。對此，許多香港網友與民主派人士也呼籲台灣勿相信中國，要以香港作為前車之鑑。而旅居加拿大的前共產黨員也出面爆料，中共究竟如何以「中共地下黨」如何滲透香港。

曾為中共黨員負責學生工作 香港回歸後揭發幕後黑幕

據港媒《立場新聞》報導，旅居加拿大的自由作家梁慕嫻接受《央廣》專訪，她在中學時經老師介紹，秘密加入中共的共產主義青年團，再成為中國共產黨員。後來被中共地下黨派去「學友中西舞蹈研究社」（簡稱「學友社」）進行學生工作，之後還擔任主席。但在「林彪事件」、「六四慘案」後，決心在思想感情上和中共一刀兩斷。

直到香港1996年回歸中國，雖然中共地下黨己完成任務，但中共完全沒有任何公開地下黨的意圖，繼續秘密運作，梁慕嫻更發現當時在「學友社」工作的地下黨員葉國華正統戰民主派領袖，但民主派人士對其背景一無所知，才決定提筆掀開黑幕。

中共地下網路控制香港 共產黨員無所不在

梁慕嫻指出，中共地下黨統領香港的單位是「香港工作委員會」（簡稱香港工委），公開的招牌是「中聯辦」，也就是回歸前的《新華社》香港分社。而中聯辦主任就是香港工委書記，統領全港一切事務。每個地下黨員每週至少1次與香港工委派的人秘密會面，匯報自己的工作和生活情況，並聽取上級領導的指示。

如此一來，就有個地下領導網路秘密決定所有政策，特首把上級指示變成政策，潛藏於各處、隱藏身分的地下黨員則紛紛出來力挺。香港人只看見特首在立法會，行政會議中活動，完全不知政策是從何而來，「香港回歸二十一年的事實，完全證明『港人治港』己經變成『黨人治港』」。

中共「火種」仍留存於台灣 盼勿重蹈香港的覆轍

而針對如何看待台灣有團體為中共宣傳，甚至接受中共資金，梁慕嫻認為，無論當年蔣介石如何剿共，中共仍然會留下「火種」。即使台灣轉變成自由民主的社會，這些潛伏的火種會開始活動，中共也會回來尋找這些火種，重建「台灣省工作委員會」。

梁慕嫻警告，這些地下黨派並非公開合法團體，應該深入偵察並擊破。除此之外，中共也透過貿易、旅遊、學術交流、交換學生來滲透台灣。梁慕嫻表示，希望台灣換哪黨執政，都切勿掉以輕心，並加強教育法治精神、立法防止中共一切非法滲透，「不要重蹈香港的覆轍」。

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