社群網站越用越憂鬱！研究：女性比男性更嚴重

2019-01-05 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路的普及，社群軟體已經成為許多人不可或缺的生活工具。不過英國一項研究卻發現，重度使用社群網站，容易造成憂鬱問題，其中女性的情況又比男性更嚴重。

綜合外媒報導，刊登在《EClinicalMedicine》期刊上的一份研究分析了英國1.1萬名年輕人的數據，希望找出社群網站與憂鬱症狀間的關聯。研究發現，使用社群網站容易導致睡眠減少、花更多時間才能入睡、睡眠中斷等問題，而有睡眠問題的年輕男女也容易出現憂鬱問題。

研究也發現，38%的重度社群網站使用者（每天使用超過5小時）的人有極度憂鬱情形，而且青少年族群常視社群網站導致憂鬱的受害者，其中又以女性受影響最嚴重。有約25%的女性表現出臨床上的憂鬱症況，比男性比例（11%）高出許多。

研究發現，花時間在社群網站上也容易遇到網路霸凌與騷擾，此外，有些年輕人也可能受到社群網站上的事物影響，因此對於自己的身體、外貌感到擔憂，造成自卑的現象。

研究共同領導人凱利（Yvonne Kelly）因此建議家中有青少年的父母，可以去省思什麼時候要讓小孩使用社群網站，並多對他們進行規範。

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