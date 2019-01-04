英國募兵再出招！鼓勵遊戲成癮者從軍：軍隊了解你的潛力

2019-01-04 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國長年遭遇缺兵危機，去年11月曾宣布放寬限制，擴大向大英國協募兵，近日再次祭出大招。英國陸軍2日上傳最新募兵影片，內容講明只要你是年滿16至25歲，熱愛自拍、手機上癮、熬夜玩遊戲的青年，都歡迎加入軍隊，「即使其他人看不出來，但是軍隊能了解你的潛力，找到屬於你的歸屬。」

綜合外媒報導，原先在社會大眾心中的數項負面特質，現在對英國陸軍而言，卻是無比珍貴的人才。英國國防部長威廉森（Gavin Williamson）指出，「民眾就是陸軍的基礎」，盼這項充滿號召力的宣傳，能吸引更多那些平時不被外界接受，卻尋求團隊認同的年輕人。

英國陸軍指揮官兼招募主辦人南森（Paul Nanson）進一步解釋，影片中的聲明已經突破刻板印象，「英國陸軍用不同的角度看待這些人，從『同情』到『懷抱信心』。我們觀察到這群年輕人擁有非凡的潛力，他們有動力和耐心，只是需要設定目標，來讓他們達成更有意義的事情。」

據了解，英國是世上少數把徵兵年齡下限設為16歲的國家之一，曾有人權組織對此提出抨擊，認為太年輕的新兵更容易酒精成癮，或是罹患創傷壓力症候群（PTSD），不過儘管調整年齡限制，英國至今缺兵狀況依舊嚴重。

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