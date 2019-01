聯巴制中？美國期待和巴西新總統聯手 削減中國影響力

2019-01-04 21:07

〔即時新聞/綜合報導〕巴西新總統波索納羅(Jair Bolsonaro)於2019年元旦宣誓就職,美國政府2日表示,美國和巴西的關係將有重大變化,未來可能聯合抑制左派思想、打擊中國的影響力。

綜合媒體報導,美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)元旦當天和波索納羅會面,美國政府2日表示,龐皮歐譴責中國在巴西掠奪性的貿易行為,中國在巴西的部分投資並未帶給巴西好處,也未遵守公平貿易原則。波索納羅回應,過去巴西傾向選出和美國為敵的總統,然而該趨勢已經結束,現在剛好相反,巴、美是朋友。

另外,前美國駐聯合國大使海莉(Nikki Haley)也在自己的推特發聲,表示恭喜波索納羅上任,樂見南美洲又有一位和美國友好的領導人,波索納羅會加入對付委內瑞拉、古巴獨裁者的行列,也了解中國在該區擴張影響力所帶來的威脅。

然而針對巴、美關係將大幅改善,巴西學者斯佩克托爾(Matias Spektor)表示,認為巴西不該效仿美國,和中國打貿易戰,一旦中國決定報復,波索納羅會為此付出極大的代價。

Congratulations to Brazil’s new President Bolsonaro. It’s great to have another U.S.-friendly leader in South America, who will join the fight against dictatorships in Venezuela and Cuba, and who clearly understands the danger of China’s expanding influence in the region.