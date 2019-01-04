聯巴制中？美國期待和巴西新總統聯手 削減中國影響力

〔即時新聞／綜合報導〕巴西新總統波索納羅（Jair Bolsonaro）於2019年元旦宣誓就職，美國政府2日表示，美國和巴西的關係將有重大變化，未來可能聯合抑制左派思想、打擊中國的影響力。
綜合媒體報導，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）元旦當天和波索納羅會面，美國政府2日表示，龐皮歐譴責中國在巴西掠奪性的貿易行為，中國在巴西的部分投資並未帶給巴西好處，也未遵守公平貿易原則。波索納羅回應，過去巴西傾向選出和美國為敵的總統，然而該趨勢已經結束，現在剛好相反，巴、美是朋友。
另外，前美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）也在自己的推特發聲，表示恭喜波索納羅上任，樂見南美洲又有一位和美國友好的領導人，波索納羅會加入對付委內瑞拉、古巴獨裁者的行列，也了解中國在該區擴張影響力所帶來的威脅。
然而針對巴、美關係將大幅改善，巴西學者斯佩克托爾（Matias Spektor）表示，認為巴西不該效仿美國，和中國打貿易戰，一旦中國決定報復，波索納羅會為此付出極大的代價。
Congratulations to Brazil’s new President Bolsonaro. It’s great to have another U.S.-friendly leader in South America, who will join the fight against dictatorships in Venezuela and Cuba, and who clearly understands the danger of China’s expanding influence in the region.— Nikki Haley （@NikkiHaley） 2019年1月2日
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