聯巴制中？美國期待和巴西新總統聯手 削減中國影響力

2019-01-04 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕巴西新總統波索納羅（Jair Bolsonaro）於2019年元旦宣誓就職，美國政府2日表示，美國和巴西的關係將有重大變化，未來可能聯合抑制左派思想、打擊中國的影響力。

綜合媒體報導，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）元旦當天和波索納羅會面，美國政府2日表示，龐皮歐譴責中國在巴西掠奪性的貿易行為，中國在巴西的部分投資並未帶給巴西好處，也未遵守公平貿易原則。波索納羅回應，過去巴西傾向選出和美國為敵的總統，然而該趨勢已經結束，現在剛好相反，巴、美是朋友。

另外，前美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）也在自己的推特發聲，表示恭喜波索納羅上任，樂見南美洲又有一位和美國友好的領導人，波索納羅會加入對付委內瑞拉、古巴獨裁者的行列，也了解中國在該區擴張影響力所帶來的威脅。

然而針對巴、美關係將大幅改善，巴西學者斯佩克托爾（Matias Spektor）表示，認為巴西不該效仿美國，和中國打貿易戰，一旦中國決定報復，波索納羅會為此付出極大的代價。

Congratulations to Brazil’s new President Bolsonaro. It’s great to have another U.S.-friendly leader in South America, who will join the fight against dictatorships in Venezuela and Cuba, and who clearly understands the danger of China’s expanding influence in the region. — Nikki Haley （@NikkiHaley） 2019年1月2日

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