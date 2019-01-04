中國非洲豬瘟最新疫情曝光！ 日方統計115地淪疫區

2019-01-04 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國東南沿岸死豬漂至金門，引發台灣民眾憂慮，日本政府今（4）日在2019年首度更新中國非洲豬瘟疫情現況，目前為止，中國全境共有115個地點爆發疫情，共計4直轄市、18省與1自治區成為疫區，感染豬隻數目持續攀升。

日本農林水產省「中國非洲豬瘟地圖」顯示，標記紅色「X」圖示的地區均有疫情發生，如北京市、天津市、上海市、重慶市、四川省、雲南省、青海省、山西省、福建省、陝西省、江蘇省、黑龍江省、吉林省、河南省、湖北省、安徽省、浙江省、江西省、湖南省、貴州省、廣東省、遼寧省以及內蒙古自治區。

地圖中藍色「O」圖示代表中方自行解除非洲豬瘟疫區封鎖的地點，有重慶市、內蒙古自治區、安徽省、浙江省、黑龍江省、河南省、天津市、遼寧省、江蘇省、山西省、湖南省、湖北省、貴州省、吉林省、雲南省、福建省、四川省、江西省；吉林省則額外被標上深紅色三角形圖示，代表此地有「野生豬瘟疫情發生」。

中國全境僅有新疆維吾爾自治區、寧夏回族自治區、西藏自治區、廣西壯族自治區、河北省、山東省、甘肅省沒有爆發非洲豬瘟疫情，從去年12月26日至今，中國將福建省內1間發生感染的農場解除封鎖，但黑龍江省、山西省又各有1座農場出現病豬，全中國共計有104座農場、4畜牧設施、6村落與1野生地點病毒肆虐。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/