奧客！港女赴日竟蹲角落「拆福袋自由配」 網：不知廉恥

2019-01-03 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本適逢新年連假，許多百貨公司也趁機推出新年福袋，然而1日卻傳出海外旅客的不當行徑。有2名香港女性在福岡百貨公司排隊，拿了多達8至10個福袋後，竟於結帳前蹲在店面角落一一拆開，挑選滿意的商品「自己合併新福袋」，讓網友直批「不知廉恥」。

目擊網友將這段經歷分享到香港臉書旅遊社團「大九州旅遊討論區」，並將奧客行徑拍照上網。文中指出，期間陸續有其他日本人向2名港女表明不可拆開福袋，店員亦上前提醒，只是2人笑臉迎人卻充耳不聞，依然故我。直到原PO身邊一名朋友主動上前以粵語制止2人，並稱店員已經通知保全，試圖嚇阻，才讓2人急忙拿走其中2個福袋結帳，並將剩下的福袋隨意塞回原處。

貼文曝光後，許多香港網友氣憤表示「支持公布正面照」、「拆開就應該要用原價購買」、「請留些尊嚴給守規矩的港人」、「就是因為他這種行為，才會導致日本人都討厭香港人」、「日本人就是喜歡神祕感及驚喜才出福袋，不喜歡驚喜大可不買。破壞別人家規矩就是垃圾！」

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