美簽友台法案ARIA 中國外交部跳腳：粗暴干涉中國內政！

2019-01-02 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2018年12月31日簽署《亞洲再保證倡議法案（ARIA）》生效，將台納入印太戰略一環，重申美對台的定期軍售，鼓勵美方高層訪台。對此，中國外交部今（2日）表達強烈不滿，稱美國「粗暴干涉中國內政」。

中國外交部發言人陸慷今於例行記者會上回應，此法嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，中方對於美方執意簽署ARIA法案表示堅決反對，稱已向美國提出嚴正交涉。

陸慷強調，今早中國國家主席習近平已於中共《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上表示台灣問題屬於中國內政，關乎中國核心利益和民族感情，不容外界勢力干涉，敦促美方不得實施ARIA，慎重處理涉台問題，以免損害中美關係大局和台海穩定和平局勢。

美國聯邦參議院和眾議院去年12月分別通過《亞洲再保證倡議法案（ARIA）》，完成國會立法程序，美國總統川普於美東時間去年12月31日簽署包含ARIA在內共13項法案，使其正式生效。

我國外交部昨（1日）發布新聞稿表示，適逢《台灣關係法（TRA）》立法邁入40週年之際，該法案獲得美國總統簽署，別具意義。外交部對美國行政及立法部門，一致展現對台灣的友好與支持，表達誠摯歡迎與感謝。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/