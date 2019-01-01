看到乳暈了！超性感「飲料西施」招呼客人辣翻網友

美國西雅圖飲料西施穿著火辣，令網友目不轉睛。（圖擷取自湯老師看你老師 Tang laoshi YouTube）

2019-01-01 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕長年旅居美國的YouTuber「湯老師」，近期內有段影片從YouTube紅到Facebook，美國西雅圖1名身材火辣的「飲料西施」穿著半透明黑色比基尼賣飲料，網友看影片時直呼「都看到乳暈了！」

YouTuber頻道「湯老師看你老師 Tang laoshi」貼出影片，當中可看見到他開著跑車，到西雅圖道路旁的一間紅色小屋購買飲料，立刻有店員前來招呼，沒想到她僅穿著黑色薄紗般的比基尼，大方地將一手撐在門上，另一手則插腰，擺出性感姿勢向他介紹自己的名字叫做「Kharis」。

在正妹店員替「湯老師」製作飲料的同時，她不時側著身體讓自己曲線窈窕的腰部、臀部與腿部展現在客人面前，在飲料交易完成後，她額外展示自己性感的臀部，對著鏡頭蹲馬步，搖晃俏屁股，2塊渾圓的屁股肉令「湯老師」看得相當害羞。

男網友們看見影片後，均認為自己「快要噴鼻血了」，相繼留言說，「飲料感覺很好喝」、「台灣要是這樣，立馬有警衛站門口」、「有人發現她的『兇罩』是透明的嗎」、「相信我，台灣會跟進」、「忍不住按下再看一次」、「一定要分享」。

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