習近平新年賀詞 開場首次未提港澳台

2018-12-31 21:37

〔中央社〕中國國家主席習近平今天發表新年賀詞，開頭罕見未提及「全國各族人民、港澳台同胞、海外僑胞及世界各國和各地區的朋友們」。內容以境內議題為主，還特別提及退役軍人及基層工作者。

中國中央電視台晚間7時的新聞聯播播出習近平2019年新年賀詞。習近平罕見地以「大家好！歲月不居，時節如流。2019年馬上就要到了，我在北京向大家致以新年的美好祝福！」作為開場。

習近平執政至今一共發表過6次新年賀詞，即2014年至2019年。唯獨這次的談話開頭未提及「全國各族人民、香港特別行政區和澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞、世界各國和各地區的朋友們」。

接著，習近平回顧2018年中國境內發生的大事，及主辦的多邊外交活動，包括博鰲亞洲論壇年會、上海合作組織青島峰會、中非合作論壇北京峰會等。

在涉及港澳台的談話上，習近平僅提到「很多港澳台居民拿到了居住證，香港進入了全國高鐵網」。

對於2019年的目標，習近平聚焦在中國境內議題。包括減稅降費政策措施、傾聽基層幹部心聲、農村脫貧等議題。

今年中國各地爆發多起退役軍人示威抗議並被鎮壓的事件，習近平今天也特別提及「要關愛退役軍人，他們為保家衛國作出了貢獻」。

除此之外，習近平還提到「這個時候，快遞小哥、環衛工人、出租車司機以及千千萬萬的勞動者，還在辛勤工作，我們要感謝這些美好生活的創造者、守護者。大家辛苦了」，向基層民眾喊話。

在涉及國際議題的談話方面，習近平則表示：「放眼全球，我們正面臨百年未有之大變局。無論國際風雲如何變幻，中國維護國家主權和安全的信心和決心不會變，中國維護世界和平、促進共同發展的誠意和善意不會變。」

與2018年相同，習近平今年又選擇坐在書桌前，發表1800多字的新年賀詞，並且出現「這些成就是全國各族人民擼起袖子幹出來的」，「工作很投入、很給力」、「咬定目標使勁幹」等淺顯直白、刻意貼近庶民的用語。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/