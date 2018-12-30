暴力大選釀12死 孟加拉投票所居然還違規「午休」

2018-12-30 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉今（30）日舉行大選，投票期間衝突和意外事件頻傳，據當地媒體報導，至今已有12人死亡、64人受傷、8人被捕，另外有投票所違規「午休」，自行暫停投票1小時。

綜合外媒報導，穆斯林占多數的孟加拉擁有超過1.6億人口，這次選舉超過1億人擁有投票權，選民已在當地時間今天上午8時（台灣時間上午10時）開始投票，預計下午4時（台灣時間下午6時）結束投票。《BBC》指出，今日投票率並不高。

另外，儘管當地政府已在各地部署60萬名安全人員，但據當地媒體《每日星報》指出，投票日發生16起暴力事件，包括有人朝投票所扔擲炸彈，共造成12人死亡、64人受傷，警方已逮捕8人。另外，首都達卡有3個投票所居然還「午休」，無視選委會必須不間斷開放投票的規定，下午逕行暫停投票1小時。

主政超過10年的現任總理哈西娜（Sheikh Hasina）尋求第4個任期，外媒稱其勝券在握。但她被批評日漸走向威權統治，削弱反對派勢力，主要反對黨「孟加拉國民主義黨」（BNP）主席、前總理齊亞（Khaleda Zia），今年2月因為貪污罪名入獄。

選前造勢活動已頻傳暴力事件，為防範投票日發生進一步衝突，當局除了加強了維安，還下令關閉高速網路服務，直到今天午夜為止，以防範撒播可能引發騷動的謠言。

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