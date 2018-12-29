嫌太囉嗦！兒子叫86歲老母去睡豬舍 被舉報還誇「很乾淨」

2018-12-29 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇揚州寶應縣有鄉民向當地媒體投訴，1名86歲高齡的老太太，竟在寒冷的冬天夜晚，她自己的大兒子王男安排去睡豬舍。鄉民找他理論時，王男表示，老人家歲數大了有點囉嗦，打擾睡眠才讓她睡豬舍，還振振有詞表示「豬舍裡面很好、很乾淨」。

中媒報導，86歲的莫姓老婦上了年紀後，由2名兒子輪流照顧，近日她到大兒子家投宿，沒想到卻被大兒子安排住在豬舍，被人發現後，王男解釋，因為母親年紀大了愛囉嗦，打擾到睡眠，才決定讓母親去睡豬舍，還自稱豬舍「裡面很好、很乾淨」！

鄉民指出，該豬舍重新裝修後，一半改裝成廁所，另外一部份則供母親居住。但是該建築連門窗都沒有，晚上就僅能靠兩個門板擋風，而老人家已在豬舍過了3個寒夜，精神狀態極差，幾乎無法與人交流。

王男知道有媒體來訪後，改口聲稱，因為近日連日下雨，家中空間拿來放稻穀，騰不出房間，才讓母親睡豬舍幾天，最後王男也「拿人頭做保證」，承諾不會再讓母親住在豬舍中。

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