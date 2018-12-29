「中國非洲豬瘟地圖」再擴大 日方統計113地爆疫情

2018-12-29 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情未獲控制，病毒株持續蔓延，日方20日做出的「中國非洲豬瘟地圖」中，統計共有109個農畜場所與野生地點爆發疫情，現在擴大至113地點均有染病豬隻出現，當中包含102個農場、4農畜設施與6村落，以及1個野生地點。

日本農林水產省根據中國提供的疫情數據統計，截至本月26日，地圖上紅色「X」圖示代表豬瘟發生地區，當中包括廣東省、四川省、雲南省、內蒙古自治區、山西省、北京市、福建省、上海市、陝西省、江蘇省、黑龍江省、吉林省、河南省、湖北省、安徽省、浙江省、江西省、湖南省、貴州省、重慶市、天津市、遼寧省以及青海省。

地圖中藍色「O」圖示代表有豬瘟疫情發生，但已被中方自行解除疫區封鎖的地點，有內蒙古自治區、安徽省、浙江省、黑龍江省、河南省、天津市、遼寧省、江蘇省、山西省、湖南省、貴州省、吉林省、雲南省；吉林省則額外被標上深紅色三角形圖示，代表此地有「野生豬瘟疫情發生」。

全中國僅有新疆維吾爾自治區、寧夏回族自治區、西藏自治區、廣西壯族自治區、河北省、山東省、甘肅省沒有發現豬瘟疫情，自本月20日至26日，鄰近台灣的中國福建省新增1座農場爆發豬瘟疫情，其餘還有廣東省新增2農場，以及貴州省新增1農場病例。

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日本農林水產省傳送門

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