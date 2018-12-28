印尼海嘯後…1張圖看出火山崩塌、沉入海中

2018-12-28 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕印尼22日晚間發生海嘯，造成至少429死、1485人受傷，而喀拉喀托之子（Anak Krakatoa）火山被認為是引發海嘯的罪魁禍首，根據最新的衛星雷達圖顯示，該火山爆發後露出海面的體積劇烈縮減，並因此引發致命海嘯。

綜合媒體報導，由於雲層厚重，無法使用衛星照片，但根據日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency）透過ALOS-2衛星拍攝，記錄了喀拉喀托之子火山爆發前後的雷達圖，從圖中可見，火山爆發2日後（12月24日），喀拉喀托之子火山的西南側已沒入海中，研判應是火山活動造成海底山崩，進而導致海嘯發生。

報導提及，目前喀拉喀托之子火山的狀態仍不穩定，印尼政府警告居民遠離海邊，以防另一波海嘯襲擊。

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