中共黨內緊張！ 習近平集會要高層自我批評

2018-12-28 07:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央政治局於25、26日召開「民主生活會」，要求黨內高層進行自我批評，有專家指出，這次民主生活會很特殊，意味著中共領導層承認黨內關係緊張。

綜合媒體報導，民主生活會是中國前領導人毛澤東喜愛的工作方式，而習近平召開集會，是為了鞏固在黨內的權力，會議首先審議「關於黨的十九大以來中央政治局貫徹執行中央八項規定情況的報告」，之後再由中央政治局的官員逐一發言，進行自我檢察、批評，以統一思想。

報導指出，會議強調維護習近平的核心地位，維護黨中央威權統一領導，會議也狂捧習「戰略判斷高瞻遠矚、政治領導嫻熟高超」等，「不愧為黨中央的核心」。

報導表示，香港中文大學教授林和立分析，這次的民主生活會非同尋常，意味著一些政治局成員做了與習近平利益背道而馳的事，也透露出中共領導層黨內關係緊張。他認為，習近平壓力巨大，尤其是明年3月初與美國總統川普談判、同時也是中國人大政協兩會的會期。

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