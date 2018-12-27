青瓦台被在野黨舉報監視人民 南韓檢方發動搜索

2018-12-27 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最大在野黨，南韓前總統朴槿惠原本所屬的「自由韓國黨」，日前向南韓首爾東部地方檢察廳檢舉，指稱青瓦台（南韓總統府）轄下機構非法監視人民，因此檢方在12月26日對青瓦台進行搜索；而這也是文在寅上台以來，青瓦台首次遭檢方搜索，不過青瓦台表示，將會全力配合調查。

《韓聯社》報導，南韓最大在野黨，南韓前總統朴槿惠原本所屬的「自由韓國黨」在12月20日，向檢方舉報青瓦台轄下的特別監察班非法監視普通民眾，並特別點名是青瓦台秘書室長任鐘晳、民政首席秘書曹國、反腐敗秘書樸炯哲、特別監察班前負責人李仁傑等4人。

根據南韓《刑事訴訟法》規定，對涉及軍事機密的場所進行搜查，必須得到負責人批准，此外若要針對前任或現任公務員的物品進行搜查，也必須得到其所屬部門的批准。

對此，檢方對位在中央政府首爾辦公樓的特別監察班進行搜索，而位在青瓦台的反腐敗秘書室並未採取強制搜索，而是由青瓦台方面主動交出相關搜索資料。

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