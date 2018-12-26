送給少數人的大禮 伊拉克宣布耶誕節為國定假日

2018-12-26 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克以穆斯林占絕大多數，今年送給國內少數基督徒一份大禮；伊拉克政府近日批准一項關於國定假日的修正法案，正式宣告耶誕節成為國定假日。

綜合外媒報導，伊拉克在25日證實，耶誕節已經成為伊拉克的國定假日；伊拉克政府也在其官方推特上推文「祝我們的基督徒公民、所有伊拉克人與世界上在慶祝耶誕節的人，耶誕快樂！」

過去耶誕節只是在伊拉克的基督徒社群內的紀念日，現在正式成為全國性的紀念假日；在伊拉克95％居民是穆斯林，這份法案可說是送給多災多難的伊拉克基督徒一份耶誕大禮。

在以美國為首的西方國家於2006年入侵伊拉克前，住在伊拉克的基督徒一度有140多萬人；但隨著戰爭爆發，數十萬基督徒逃離伊拉克，之後隨著伊斯蘭國（IS）等許多極端組織乘勢崛起，又造成許多遭迫害的基督徒不是選擇逃離，就是慘遭殺害，導致現今在伊拉克的基督徒已經銳減成40萬人。

The Cabinet holds its weekly meeting in Baghdad. Find out more here: https://t.co/vpTbRYGVsD — Government of Iraq - الحكومة العراقية （@IraqiGovt） 2018年12月25日

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