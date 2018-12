送給少數人的大禮 伊拉克宣布耶誕節為國定假日

2018-12-26 20:59

〔即時新聞/綜合報導〕伊拉克以穆斯林占絕大多數,今年送給國內少數基督徒一份大禮;伊拉克政府近日批准一項關於國定假日的修正法案,正式宣告耶誕節成為國定假日。

綜合外媒報導,伊拉克在25日證實,耶誕節已經成為伊拉克的國定假日;伊拉克政府也在其官方推特上推文「祝我們的基督徒公民、所有伊拉克人與世界上在慶祝耶誕節的人,耶誕快樂!」

過去耶誕節只是在伊拉克的基督徒社群內的紀念日,現在正式成為全國性的紀念假日;在伊拉克95%居民是穆斯林,這份法案可說是送給多災多難的伊拉克基督徒一份耶誕大禮。

在以美國為首的西方國家於2006年入侵伊拉克前,住在伊拉克的基督徒一度有140多萬人;但隨著戰爭爆發,數十萬基督徒逃離伊拉克,之後隨著伊斯蘭國(IS)等許多極端組織乘勢崛起,又造成許多遭迫害的基督徒不是選擇逃離,就是慘遭殺害,導致現今在伊拉克的基督徒已經銳減成40萬人。

