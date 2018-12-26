政府停擺仍自我感覺良好 川普發耶誕賀文不忘炫耀政績

美國總統川普祝大家耶誕快樂。（彭博）

美國總統川普祝大家耶誕快樂。（彭博）

2018-12-26 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國歡度耶誕佳節，總統川普也發文祝賀全國民眾耶誕快樂，即便政府停擺之際，也不忘宣揚自己的政績，稱國家走在正確的道路上，落實了「美國優先」的政策。

川普在推特上祝賀民眾耶誕快樂，不忘嘲諷與他勢不兩立的媒體，寫說，「我希望每個人，即便是假新聞媒體，都能度過一個愉快的耶誕節。」川普提到，國家目前走在正確的道路上，包含防衛邊界、敲定新的貿易協定，以及將駐守在外的美軍送回家中，強調「我們終於做到了美國優先，耶誕快樂！」

因美國政府停擺，川普並未和家人到佛州過節，不甘寂寞的他在平安夜連發數十則推特，稱自己「孤單一人好可憐」。對於政府停擺的問題該如何解決？川普說，除非國會撥款50億美元興建美墨圍牆，否則不會讓政府部門恢復運作。

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