政府停擺仍自我感覺良好 川普發耶誕賀文不忘炫耀政績

2018-12-26 10:21

〔即時新聞/綜合報導〕美國歡度耶誕佳節,總統川普也發文祝賀全國民眾耶誕快樂,即便政府停擺之際,也不忘宣揚自己的政績,稱國家走在正確的道路上,落實了「美國優先」的政策。

川普在推特上祝賀民眾耶誕快樂,不忘嘲諷與他勢不兩立的媒體,寫說,「我希望每個人,即便是假新聞媒體,都能度過一個愉快的耶誕節。」川普提到,國家目前走在正確的道路上,包含防衛邊界、敲定新的貿易協定,以及將駐守在外的美軍送回家中,強調「我們終於做到了美國優先,耶誕快樂!」

因美國政府停擺,川普並未和家人到佛州過節,不甘寂寞的他在平安夜連發數十則推特,稱自己「孤單一人好可憐」。對於政府停擺的問題該如何解決?川普說,除非國會撥款50億美元興建美墨圍牆,否則不會讓政府部門恢復運作。

I hope everyone, even the Fake News Media, is having a great Christmas! Our Country is doing very well. We are securing our Borders, making great new Trade Deals, and bringing our Troops Back Home. We are finally putting America First. MERRY CHRISTMAS! #MAGA