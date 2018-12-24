「無人機之亂」抓錯人 英警方重新調查、祭195萬懸賞獎金

2018-12-24 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport）近期深受「無人機之亂」困擾，日前逮捕2名嫌疑犯，經查後發現並不是他倆所為，蓋特威克機場更祭出5萬英鎊（約台幣195萬元）的懸賞獎金，誓言要捉拿這名犯人。

綜合外媒報導，21日發生首次「無人機之亂」，影響逾12萬名旅客滯留機場，更導致航班大亂，隔日又再次發生同樣事件，警方循線逮捕2名住在機場附近的夫婦，但經調查，2名嫌疑犯已經被排除犯案可能，表示追捕犯人的進度又要重新開始。

《衛報》報導，這對夫婦獲釋後，負責偵辦該案的員警傑森（Jason Tingley）在聲明中表示，夫婦相當配合檢警調查，已經不再是嫌疑人，他更向大眾喊話道：「當某些人為了配合檢警進一步調查而被捕時，並不意味著他們真的犯了罪。」

據《美國之音》報導，傑森表示，警方的調查活動目前有新的進展，正朝「對無人機感興趣的人」方向偵辦，也針對機場附近的住戶展開調查，傑森說：「無人機上可能沾有犯人的DNA或是指紋，但由於幾日的大雨，證據可能都已經被雨水沖刷掉。」

傑森補充說，「防止犯罪通報中心」（Crimestoppers）機構主席艾希克羅（Michael Ashcroft）自掏腰包出資1萬英鎊（約台幣39萬元）要抓捕犯人，蓋特威克機場更再加碼5萬英鎊（約台幣195萬元），希望民眾能提供有力線索將犯人繩之以法。

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