印尼海嘯死傷恐再攀升 已知死222人、傷843人、失蹤28人

2018-12-24 06:32

〔編譯魏國金、記者呂伊萱、涂鉅旻、楊淳卉／綜合報導〕滿月引發的大潮，加上「喀拉喀托之子」（Anak Krakatoa）火山島連續噴發造成的海底滑坡，二十二日晚間九時二十七分驅動致命海嘯，重創印尼巽他海峽（Sunda Strait）沿海地區。由於當局毫無時間啟動預警系統，導致傷亡慘重，目前已有至少兩百二十二人罹難，八百四十三人受傷，另有二十八人失蹤，死傷人數恐將持續攀升。

222人罹難 外交部助9國人脫困

我外交部表示，經我駐處與印尼ＡＧ關懷基金會合作，受印尼海嘯影響的九名受困國人及親友，二十三日晚間已轉院至鄰近雅加達醫院。外交部與國防部並已整備四架搭載醫療人員與物資的C-130運輸機待命，若國人或印方有需求，將即刻出發。

高三○五公尺的喀拉喀托之子火山島，位於雅加達西南方約兩百公里處，一九二八年從爪哇與蘇門答臘間的巽他海峽中浮現。二十二日下午四時，火山噴發達十三分鐘，高達數百公尺的火山灰雲直衝天際，晚間九時再度持續噴發達二十四分鐘，數分鐘後海嘯席捲蘇門答臘南部及爪哇西端。爪哇西端的板底蘭（Pandeglang）災情最慘重，至少一百六十四人喪生，六百二十四人受傷，蘇門答臘的南楠榜（South Lampung）則有四十八人罹難。

海嘯瞬間吞噬表演樂團、觀眾

海嘯來襲導致爪哇西岸知名景點卡里塔（Carita）海灘內部地帶，舉目所見盡是扭曲的鋼筋、殘木及斷垣瓦礫。影片顯示，一道水牆突然衝擊流行樂團「十七」（Seventeen）的演唱會，頓時尖叫聲四起，該團貝斯手與巡演經理不幸罹難，另有三名團員與主唱的妻子下落不明。

位於太平洋「火環帶」的印尼，是全球最多天災的國家，九月間蘇拉威西發生規模七．七強震，隨後引發海嘯，共造成近九百人罹難。二○○四年十二月二十六日蘇門答臘外海規模九．三強震所引發的海嘯，共造成印度洋沿岸國家二十二萬人罹難，其中印尼佔約十六萬八千人。

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