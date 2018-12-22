川普不想出錢 聯合國維和經費現赤字

2018-12-22 16:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕主張「美國優先」的美國總統川普9月表示，將減少美方承擔的聯合國維和經費，留下2.2億美元（逾68.4億台幣）的預算缺口。聯合國成員國21日開會討論，但無法達成協議，財務困境料持續3年。

川普9月在第73屆聯合國大會的演說中，重申反對全球主義理念，指美國今後不會支付超過25％的聯合國維和預算，希望各國為自家國防費用承擔「公平的比例」。

英國每日郵報21日報導，聯合國是透過一個複雜公式，包括各國財力和國際地位，來決定如何分攤維護世界和平的開支。聯合國2018至19年的維和預算約66億美元（逾2050億台幣），美國負擔的部分由28％減至25％，導致聯合國出現2.2億美元的財政赤字。

據悉，華府曾接觸巴西、印度、土耳其、墨西哥、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、新加坡和汶萊等國，但沒有一個國家願意填補此缺口。聯合國成員國21日也未能商討出因應方案，資金短缺的狀況將持續3年。

另外，由於中國近年經濟成長強勢，維和預算承擔比例已增至15％，其他常任理事國則各負擔5％不到。

聯合國18至19年的運作預算則為54億美元（逾1678億台幣），開發中國家和中國組成的「77國集團與中國（G77／China）」希望，歐盟能以觀察員身分承擔更多費用，但遭歐盟以歐洲國家已分攤32％營運經費，以及30％維和經費為由拒絕。

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