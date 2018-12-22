美顯著增進對台軍事交流 中國國務院參事痛批川普

2018-12-22 13:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕政大東亞所今舉辦第14屆「兩岸和平研究學術研討會」，中國國務院參事、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘在會中以嚴厲的口吻批評美國總統川普是「殘忍的戰略家」，在北韓問題上把中國利用的價值搾乾後大翻臉；川普政府顯著增進對台灣公開與秘密的軍事交流，竭盡強化對台灣外交支持，嚴肅審慎態度是每一方唯一的選擇。

時殷弘表示，前年底到去年底，川普在北韓問題，空前對中國施加壓力威脅，而中國在對北韓問題上，對美國重大讓步，但今年開始，川普顯然認為，中國用處搾乾，對中國大翻臉，「川普是殘忍的戰略家，階段性集中在他發動的戰役，永遠把中國壓在後面。」

時殷弘指出，今年初開始，中美各項基本矛盾全面嚴重加劇，在1972年中美冷戰結束後，中美關係進入最緊張的狀態，川普宣布中國為短中長期的主要對手，挑戰美國的權勢、影響利益，侵蝕美國的安全與繁榮。

時殷弘說，川普簽署「台灣旅行法」，川普顯著增進台灣公開與秘密軍事交流，竭盡強化對台灣的外交支持，美國在南海行動比歐巴馬執政時代頻繁與劇烈。台灣問題在此架構下，有上有下，兩岸關係可能相對緊張與緩解，隨著台灣內部政治、美國國內政治影響，而嚴肅審慎態度是每一方唯一的選擇。

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