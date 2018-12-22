離奇！機艙飛出褲子捲進尾槳 紐西蘭直升機墜毀釀3死

2018-12-22 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭10月18日發生一起直升機墜毀事故，造成機師瓦利斯（Nick Wallis）、保育部人員漢都利克（Paul Hondelink）和希爾保特（Scott Theobald）喪命，如今調查結果出爐，竟然是機艙飛出一條褲子捲入尾槳，這才導致直升機失控。

綜合外媒報導，該架直升機型號為Hughes 369D，當時從300公尺高的空中墜毀於瓦纳卡（Wanaka）附近，地面出現1公尺深的撞擊坑。紐西蘭運輸事故調查委員會（TAIC）釋出的報告顯示，有強烈的跡象表明當時直升機內飛出褲子，隨即纏繞在尾槳上。

會做出這樣的推論，理由在於墜機殘骸區發現了一條褲子和一套工作服，而且非常靠近尾槳。再者，長褲上的油漆痕跡與尾槳葉片的顏色和形狀匹配，尾槳葉片上的刮痕也和長褲的拉鍊與鈕扣一致，可見尾槳曾經捲入長褲。

這起事故讓TAIC發現一件事情，那就是Hughes不同型號的直升機，在近來有多起飛行時機艙門自行滑開的通報，突然開啟的艙門可能是褲子飛出的原因。

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