英機場「無人機之亂」延燒 軍方出動儀器逮到人了

2018-12-22 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國最大機場之一的倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport）日前才因無人機入侵空域關閉導致航班大亂，這場「無人機之亂」持續延燒，當地今天又傳出空域遭無人機入侵，不過，警方這次早有準備，稍早已逮捕2名嫌犯。

綜合外媒報導，倫敦蓋特威克機場於當地時間21日上午才終於擺脫無人機之亂造成的影響，同日下午5時10分許，機場又遭無人機闖入空域，導致當晚部分航班再次取消，不過，當地軍警這次早有準備，出動特殊器材，順利逮捕2名涉嫌操作無人機的民眾。

報導指出，警方暫未公布嫌犯身分，僅表示他們正因「涉嫌操作無人機進行騷擾等犯罪行為」接受調查，當局也再三重申，操作無人機進入管制區域已屬犯罪行為，呼籲民眾切勿以身試法。

這次的無人機之亂始於本月19日，這座全英國第2繁忙的機場，19日發生無人機闖入空域事件，導致機場跑道完全癱瘓。軍方動員協助處理後，雖將狀況排除，但從19日當晚至21日上午，至少有12萬名旅客及數以百計的航班陷入混亂。

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