中國資助駭客竊密引爆眾怒 多國發布聲明強烈譴責

2018-12-21 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部20日起訴任職於中國官方資助的駭客組織「APT 10」的中國駭客朱華、張士龍，指控他們接受中國國安部指示竊取企業與政府單位資料。國際情報分析團體「五眼聯盟」成員國都也都已發表聲明支持美國並譴責中國，預計更多國家和機構將跟進回應。

綜合媒體報導，美國司法部今日召開記者會，宣布起訴中國駭客朱華、張士龍，指控2人在過去12年中，多次竊取包括美國航空局、能源部和海軍機構等官方與商業機構的機密。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）也發出聲明，指控中國違反2015年美中網絡協議承諾，在全球至少12國進行駭客攻擊，竊取商業機密，對美國與全球經濟活動構成威脅。聲明指出，中國國家主席習近平在2015年美中網路協議做出承諾，表示不會從事支持網路竊取智慧財產權活動，而這些駭客的行為明顯違背承諾。

與此同時，國際情報分析團體「五眼聯盟（Five Eyes）」的成員國英國、加拿大、澳大利亞、新西蘭也紛紛發表聲明表示支持美國，並共同譴責中國違反承諾，竊取同盟國的機密並造成危害。

美國司法部副部長羅德（Rod Rosenstein）也在新聞發布會上透露，美國將聯合各國向共同施壓，對中共的駭客竊密行為採取行動。而美國外交部與國安部也會持續向中共追究責任。

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