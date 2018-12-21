德國首宗判例！與伴侶交歡趁機脫套 警察被判性侵罪

2018-12-21 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕德國一名警察在和伴侶翻雲覆雨時，竟然自行拿下保險套再啪啪啪，女方事後不滿告上法庭，最後法院判處警察性侵罪成立，成為德國首宗判例。

據《CNN》報導，柏林法院發言人杰妮（Lisa Jani）表示，36歲的被告於2017年11月18日在公寓內和原告交歡時，原告明確要求男方戴上保險套，否則她就不同意行房，但到最後她才意識到男方在快射精時才重新戴上保險套。

這種行為被稱為「Stealthing（潛入、鬼祟）」，近年來已成為全球各國法律的辯論主題，法律專家布羅德斯基（ Alexandra Brodsky ）主張將其明確命名為「非同意去除安全套」，讓受害者獲得法律幫助。

德國自2016年針對性犯罪法進行了改革，使得這次案件才有起訴的可能。男警在今年11月11日被判處性侵罪，雖然有8個月的緩刑，仍須繳交3000歐元罰款（約新台幣10.5萬元），並負擔女方身體檢查的96歐元費用（約新台幣3375元）。

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