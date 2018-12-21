涉竊美海軍、NASA機密 美司法部起訴2中駭客

2018-12-21 00:41

〔記者茅毅／綜合報導〕美國司法部副部長羅森史坦（Rod J. Rosenstein）、聯邦調查局局長瑞伊和紐約曼哈頓聯邦法院檢察官柏曼20日聯袂宣布，該部正起訴2名為了竊取美國政府機構與企業資料而執行廣泛駭客活動的中國公民（Zhu Hua及Zhang Shillong，有外電寫Zhang Jianguo），包括美國海軍和航太總署（NASA）。

根據起訴書，這2名中國駭客在中國作業，駭入美國官、民電腦偷竊智慧財產權與機密的商業及技術資料、數據。美國當局指稱，2人與中國的國家安全部有所聯繫，他們鎖定的目標包括美國海軍、NASA和涉及航太與衛星科技、甚至製藥的公司。2人入侵美國等12個國家逾45個政府機構與企業，竊取數以百計個十億位元組（gigabyte）的資料。

羅森史坦並抨擊北京當局屢屢違反中國國家主席習近平2015年與美國前總統歐巴馬達成的承諾，該承諾旨在使針對美國公司及商業基礎設施的網路攻擊停止。

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