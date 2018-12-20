堅定支持！美州參議會無異議通過決議 挺台灣參與國際組織

2018-12-20 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕駐紐約辦事處轄區4州參眾議會今年都通過友台決議案！美國新澤西州參議會在12月17日提案，力挺台灣參與WHO（世界衛生組織）等國際組織，此案也在議會無異議通過，駐紐約辦事處昨（18）日也發布新聞稿，感謝這些州議會對台灣的支持。

根據《中央社》報導，此案由多數黨領袖溫伯格（Loretta Weinberg）領銜提出，決議案中提到，台灣為新澤西在亞洲第7大出口市場，而來自台灣的台塑、長榮航空、陽明海運等台灣企業及移民創造了就業機會，對促進新澤西州經濟成長扮演非常重要角色。

決議案也指出，美國國會在1979年通過台灣關係法，如今是台灣關係法40週年前夕，多年來台灣關係法是美台關係穩定的基石，有助維護台海和平穩定，希望能維持緊密雙邊關係，並強化美台共同安全與商業利益。

台灣與新澤西州自1989年締結姊妹州，雙方交流密切、關係友好。2017年雙邊貿易額約20億美元，許多知名台灣企業也都在新澤西州設有據點。今年5月，新澤西州眾議會也通過友台決議案，支持台灣參與WHO、ICAO（國際民用航空組織）及INTERPOL（國際刑警組織）等國際組織，也表示將繼續支持台灣參與上述以外的其他國際組織。

對此，駐紐約辦事處昨日也發布新聞稿，除了感謝新澤西州參眾議會外，也對今年分別通過友台決議案的紐約州、康乃狄克州、賓夕法尼亞州表達謝意，駐紐約辦事處也認為他們展現了對台灣的堅定支持及深厚友誼。

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