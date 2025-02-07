名單曝光！中選會累計收32案立委罷免案

中選會。（資料照）

2025/02/07 19:35

〔記者李文馨／台北報導〕本屆立委2月1日就職周年，各地方罷團在開工日紛紛赴中選會遞交一階罷免提議書。中選會表示，截至今（7日）下午5時止，中選會收到的罷免案送件數為35案，其中32案為立委罷免案。提議名單陸續更新中。

中選會表示，截至今下午5時為止，目前收到的罷免案送件數為35案，其中32案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案，相關案件已進入處理程序，依法辦理。

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至於罷免案詳細名單，中選會說，相關罷免團體或領銜人都可能已對外說明，中選會不另予評論或回應，選務機關將依法處理收件及進行查對作業。

罷團3日首先遞交的提議名單均為國民黨立委，包括北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；南投游顥、馬文君；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等19人。另外，停職中的新竹市長高虹安也一併遞件。

而藍營青年軍組成的罷團，5日首先針對北市綠委吳沛憶開第一槍，目前已被提議罷免綠委包括台北市吳沛憶；新北市蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸；台中市蔡其昌、何欣純；原民立委伍麗華、陳瑩。另外，罷免吳思瑤的罷團，將於明日赴中選會送件。

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