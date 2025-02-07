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    男子佯稱國安局中將安排總統參拜 騙走竹山紫南宮20組錢母紀念幣

    南投竹山紫南宮遇到有人佯稱國安局中將，騙走廟方20組錢母紀念幣。（竹山警方提供）

    南投竹山紫南宮遇到有人佯稱國安局中將，騙走廟方20組錢母紀念幣。（竹山警方提供）

    2025/02/07 19:19

    〔記者劉濱銓／南投報導〕膽大包天！1名60多歲李姓男子，4日頭戴國防部高階軍官帽子到竹山紫南宮，向廟方佯稱是國安局中將，並稱總統將到廟參拜，要求預演路線，廟方見其穿著與出示服務證，便一路陪同還致贈20組紫南宮錢母紀念幣，事後察覺有異報警，才知遭詐，警方6日逮捕李某與共犯，依詐欺罪移送法辦。

    紫南宮表示，當天有2人自稱是國安局中將，並稱賴總統近日將到廟參香，還出示服務證要求預演參訪路線，廟方見狀便陪同並演練參訪路線，期間男子還主動提及紫南宮今年的蛇年聚寶盆錢母，廟方之後也禮貌性贈送一些錢母給2人，不料事後不見總統親臨、察覺有異，趕緊查證並報警。

    竹山警方指出，事後查出是1名李姓嫌犯夥同友人犯案，目的是騙取紫南宮錢母，並查獲廟方12盒精裝錢母套幣、8對金銀錢母，以及項鍊等紀念品，並有1頂做案用的軍官帽子等證物，訊後連同當天陪同的友人，一併依詐欺罪移送南投地檢署偵辦。

    警方強調，冒用政府機關或公務員名義觸犯詐欺罪，可處1年至7年有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，並提醒民眾，若遇到佯稱公務機關者探詢訊息，應小心求證，並詢問對方單位、職稱、姓名、電話等，再向該單位查證或報警，以免上當受騙。

    李姓男子戴軍帽佯稱國安局中將，騙走南投竹山紫南宮20組錢母紀念幣。（竹山警方提供）

    李姓男子戴軍帽佯稱國安局中將，騙走南投竹山紫南宮20組錢母紀念幣。（竹山警方提供）

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