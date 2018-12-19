廣州男子墜樓牽出「東北女魔頭」 疑雇人殘殺下屬

2018-12-19 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東廣州知名商業中心16日有男子墜樓身亡，當地民眾與死者家屬控訴，死者的女老闆叫唆人毒打死者後，再把他推下樓，該男並非自殺身亡。此事件引起關注，當地民眾17日包圍派出所，要為死者討公道。目前全案進一步偵查中。

綜合媒體報導，16日下午5點左右，廣州十三行服裝批發市場的人行道上有男子從9樓墜下死亡。中國網友爆料，死者姓黃，是服裝店的倉庫管理員，老闆為許姓女子。事發當天，許女因懷疑黃男偷取店內存貨，她和她的男友夥同其他4名男子到倉庫找黃男質問，期間痛毆黃男，不久後黃男便墜樓了。

爆料網友還表示，許女曾是亞洲小姐競選廣東賽區總決賽亞軍，在當地有「東北女魔頭」之稱，勢力極大，雖然有一系列事發時的影片，但許女等人完全不怕，案發後隔天仍照常營業；還有消息傳出許女買通當地派出所，要求黃男的哥哥簽名，證明弟弟是自殺身亡的。當地民眾17日聚集在派出所前，要求嚴懲兇手、還死者公道，還高喊「殺人償命」。

而目前根據廣州警方初步調查，許女的確因懷疑黃男偷竊而撂人到倉庫質問黃男，黃男也的確在許女等人走出大樓前墜樓，然而並未說明受害者是自行墜樓還是遭人推落，對此網友議論紛紛。

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