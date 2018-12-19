廣東淪陷！珠海屠宰場發現非洲豬瘟 疫情擴及中國23省

2018-12-19 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情持續擴散，當局今（19）日宣布廣東省爆發第一例疫情，這意味中國已有23個省、市和自治區淪陷，案例達97例。

中國農村農業部新聞辦公室今日下午發布，經中國動物衛生與流行病學中心確診，廣東省珠海市香洲區一屠宰場發生非洲豬瘟疫情。截至目前，該屠宰場同批待宰生豬50隻，11隻發病，11隻死亡。

當局表示，疫情發生後，當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。「目前，上述措施均已落實」。

珠海鄰近香港，加上港珠澳大橋10月通車後，讓兩地往來更加方便，香港對廣東淪陷相當關注。據《香港蘋果日報》報導，香港農業融合會主席陳建業建議，不要允許珠海幾公里範圍、如粵西的湛江及陽江的運豬車，經珠海進入香港。

中國自8月首度爆發非洲豬瘟疫情，加上廣東省已有23個省、市和自治區發現疫情，北京、上海、天津及重慶等4大直轄市已先後淪陷，離台灣最近的福建省也在11月初發現案例，疫情擴散難以控制。

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